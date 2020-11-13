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17:33   13 Ноября 2020
Армия

Путин проводит совещание по решению гуманитарных вопросов в Карабахе

Путин проводит совещание по решению гуманитарных вопросов в Карабахе

Российский президент Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в Кремле в пятницу, 13 ноября.

В ходе гуманитарного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о развертывании российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе.

"В субботу планируется размещение 8 постов миротворцев в зоне ответственности "Юг", — сообщил Шойгу.

Участниками совещания по Карабаху также стали министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава ФСБ Александр Бортников.

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