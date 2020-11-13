Турист назвал виновника гибели студентов на перевале Дятлова

Уральский путешественник назвал более загадочные места, чем перевал Дятлова.

Уральский путешественник назвал более загадочные места, чем перевал Дятлова.

Организатор экспедиций и авторских туров на Урале рассказал об аномальных явлениях недалеко от перевала Дятлова. Об этом стало известно редакции сайта "ПолитЭксперт". Как и все ученые, эксперт придерживается мнения о лавине, в которой погибла туристическая группа студентов.

"Я не вижу в гибели студентов мистики. По всей видимости, это была лавина, вызванная падением ступени ракеты. Остальные версии случившегося нереальны", — заявил Станислав.

Он также предположил, что группа студентов погибла из-за того, что руководитель группы не учел продолжительность дня на севере в зимний период.

"Я вообще не считаю этот маршрут интересным. Единственное, что стоит внимания, — это геологический памятник Маньпупунер, расположенный рядом с перевалом Дятлова", — добавил турист.

При этом Станислав заявил о наличии аномальных мест на Урале.

"Взять тот же М-ский треугольник. Я лично видел там НЛО: громадный светящийся шар в небе на протяжении двух секунд. А в долине Сылвы замечены искажения времени и пространства", — пояснил он.

В феврале 1959 года девять студентов отправились в лыжный поход по Северному Уралу. В ходе путешествия вся туристическая группа загадочным образом погибла.