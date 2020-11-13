Ищенко прокомментировал сбитие Ми-24 Азербайджаном

Обозреватель объяснил, почему трагедию нельзя называть провокацией.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что выстрел по российскому военному вертолету Ми-24 над территорией Армении со стороны азербайджанских войск было чистой случайностью. Такое мнение он написал в собственной колонке для издания Украина.ру.

По словам эксперта, военнослужащие из состава 102-й военной базы в Гюмри начали развертывание на азербайджано-армянской границе еще до начала переговоров. Эти маневры происходили ночью в режиме скрытности там, где российские войска ранее не видели. Ищенко обратил внимание, что для провокации достаточно было выстрелить из артиллерии по двигающейся колонне.

«Потери были бы больше, эффект значительно серьезнее, а объяснить можно было бы такой же ошибкой — в темноте, мол, не видно, русских никогда здесь не было, думали, что армяне атакуют», — сообщил обозреватель.

Политолог подытожил, что уже к 9 ноябрю 2020 года Россия был готова поспособствовать прекращению боевых действий. Сторонам конфликта были продиктованы условия перемирия, заключил Ищенко.

Около семи часов вечера 9 ноября стало известно, что в небе над Арменией сбит российский вертолет Ми-24. Спустя несколько минут информацию официально подтвердили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении (недалеко от приграничной Нахичеванской автономной республики, которая принадлежит Азербайджану).

Стреляли со стороны Азербайджана из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Ракета поразила цель, Ми-24 потерял управление и рухнул в горной местности на территории Армении. Одного члена экипажа удалось спасти и доставить с травмами средней тяжести на аэродром базирования, но двое российских военнослужащих погибли.

Азербайджан признал вину. Примерно через час военное ведомство республики опубликовало официальное подтверждение того, что азербайджанские солдаты сбили российский вертолет «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны».

Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующий документ. В нем сказано, что страны останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ.