Отчисленных из-за митингов студентов могут восстановить в вузах Белоруссии

Студенты, которые были отчислены из-за участия в митингах и провокациях, смогут вернуться в образовательные учреждения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Студенты, которые были отчислены из-за участия в митингах и провокациях, смогут вернуться в образовательные учреждения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства поручил разработать механизм, который позволит принять обратно отчисленных студентов, участвовавших ранее в незаконных протестных акциях.

Лукашенко считает, что студентов-демонстрантов можно вернуть в вузы "под гарантии". По его мнению, не все из 300 таких студентов — "отмороженные", и среди них способные ученики.