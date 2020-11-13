17:05 13 Ноября 2020Политика
Отчисленных из-за митингов студентов могут восстановить в вузах Белоруссии
Студенты, которые были отчислены из-за участия в митингах и провокациях, смогут вернуться в образовательные учреждения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Студенты, которые были отчислены из-за участия в митингах и провокациях, смогут вернуться в образовательные учреждения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства поручил разработать механизм, который позволит принять обратно отчисленных студентов, участвовавших ранее в незаконных протестных акциях.
Лукашенко считает, что студентов-демонстрантов можно вернуть в вузы "под гарантии". По его мнению, не все из 300 таких студентов — "отмороженные", и среди них способные ученики.