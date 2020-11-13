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17:05   13 Ноября 2020
Политика

Отчисленных из-за митингов студентов могут восстановить в вузах Белоруссии

Отчисленных из-за митингов студентов могут восстановить в вузах Белоруссии

Студенты, которые были отчислены из-за участия в митингах и провокациях, смогут вернуться в образовательные учреждения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства поручил разработать механизм, который позволит принять обратно отчисленных студентов, участвовавших ранее в незаконных протестных акциях.

Лукашенко считает, что студентов-демонстрантов можно вернуть в вузы "под гарантии". По его мнению, не все из 300 таких студентов — "отмороженные", и среди них способные ученики.

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