Ученый из МГИМО назвал главную проблему суда по MH17

Отсутствие прямых доказательств является проблемой нидерландского суда по делу о крушении MH17. Сторона защиты россиянина Олега Пулатова подала уже порядка 200 ходатайств.

Отсутствие прямых доказательств является проблемой нидерландского суда по делу о крушении MH17. Сторона защиты россиянина Олега Пулатова подала уже порядка 200 ходатайств.

Обвиняемый требует провести несколько дополнительных расследований по делу. Суд отклонил большинство его прошений, 80 из них еще рассматриваются.

Катастрофа произошла в июле 2014 года. Малайзийский самолет рейса MH17 упал на территорию Донбасса. Совместное расследование проводят Нидерланды, Австралия, Бельгия, Украина и Малайзия.

Малайзийская сторона выразила недоверие расследованию, так как оно сразу приняло антироссийский характер. Целью стало не выяснение истины, и попытки доказать причастность РФ к катастрофе.

Среди обвиняемых есть два гражданина России. Защита Олега Пулатова выбрала тактику подачи многочисленных ходатайств, рассказал "Экономике Сегодня" доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин. Одно из требований — раскрытие личностей свидетелей.

Эксперт пояснил, что, согласно законодательству Нидерландов, очевидцы могут быть допрошены только судебным следователем. Ни защита, ни обвинение не могут при этом присутствовать.

Суд находится в сложной ситуации, так как все обвинения против Пулатова являются косвенными. При таком раскладе есть большая вероятность судебной ошибки, отметил юрист.