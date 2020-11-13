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16:59   13 Ноября 2020
Армия

Самолет МО РФ доставил еще 27 российских детей из Сирии в Подмосковье

Самолет МО РФ доставил еще 27 российских детей из Сирии в Подмосковье

Группа российских детей из сирийских лагерей беженцев прибыла в Подмосковье, сообщил специальный корреспондент ФАН в пятницу, 13 ноября.

Самолет Минобороны России приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский ночью. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, всего из Сирии были возвращены 27 детей, которые будут перенаправлены в пять субъектов страны. В Дагестан отправятся 17 детей, еще двое — в Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Пензенскую область и Чеченскую Республику.

"Среди них очень много маленьких, несколько детей 13 лет. Но в основном два-четыре года", — добавила детский омбудсмен.

Кузнецова отметила, что среди несовершеннолетних граждан РФ нет раненых или тяжелобольных. В общей сложности из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию были возвращены 122 ребенка из Ирака и 75 детей из САР.

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#россия #дети #сирия

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