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16:57   13 Ноября 2020
Общество

Американец лишился пальцев на руках из-за COVID-19

Американец лишился пальцев на руках из-за COVID-19

Пациенту с COVID-19 пришлось ампутировать восемь фаланг из-за осложнений. После выздоровления американцу провели семь операций по восстановлению пальцев рук и ног.

Грегг Гарфилд заболел коронавирусной инфекцией в феврале, отдыхая в Италии. По возвращении домой американец обратился к врачам, ему сделали анализ на COVID-19, и он оказался положительным. Мужчину госпитализировали в марте с жалобами на боли в легком и затрудненное дыхание. Болезнь протекала тяжело, Гарфилда подключили к аппарату ИВЛ, шансов на выздоровление было мало.

Американец выжил, но из-за нарушения кровообращения врачам пришлось ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. После выздоровления Гарфилду сделали семь операций по восстановлению пальцев. Мужчина не унывает и планирует снова кататься на горных лыжах, рассказывает издание People, опубликовавшее его историю.

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#коронавирус #ковид #аппарат ивл

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