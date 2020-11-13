В эфире украинского ТВ объяснили опасность распада Украины

По словам эксперта, властям Украины нужно понять, что опасность раскола в стране очень высока.

Киевский политтехнолог Владимир Грановский в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил, что власти в Киеве уже отказались от борьбы за возвращение Донбасса в состав Украины. Это означает, что дальнейшей судьбе страны угрожает вероятность распада и раскола.

«Украина уже отказалась от Донбасса, и могут быть последствия. Проблема не в этом, потому что прецедент уже есть, и опасность раскола никуда не делась, задача властной элиты понять, что эта опасность существует, и нужно быть очень осторожным. Там, где Одесская область – там анклав, а также Буковина, Закарпатье и Галичина. Поэтому эта проблема есть, и она всегда будет оставаться», — цитирует Грановского издание «ПолитНавигатор».

Специалист привел в пример супружескую жизнь: даже если один человек очень сильно любит другого, опасность развода есть абсолютно всегда. Даже венчание здесь не будет выступать в качестве гарантии от развода, добавил Грановский.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».