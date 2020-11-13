"Это марионетка спецслужб": журналист высказался о фигуре Навального

Блогер Алексей Навальный является марионеткой западных спецслужб, считает телеведущий Анатолий Кузичев.

Блогер Алексей Навальный является марионеткой западных спецслужб, считает телеведущий Анатолий Кузичев.

Основатель признанного в России иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" был втянут в политическую игру. Кузичев заявил об этом в ходе стрима на YouTube-канале публициста Илиаса Меркури. Прямой эфир прошел 12 ноября, передает издание "ПолитЭксперт".

"Очевидно, что там какая-то игра, даже не цитируя Сергея Лаврова, который сказал, что Навальный мог быть и, скорее всего, был отравлен в самолете или уже в Германии", — заметил телеведущий.

Во внимание стоит принять странное поведение специалистов ОЗХО. Они на протяжении длительного времени отказывали предоставить России сведения из расследования "дела Навального". Несмотря на это, Запад продолжает заявлять о якобы причастности к "отравлению" блогера.

"Это марионетка спецслужб, и сейчас он втянут в игру между ними", — считает Кузичев.

Алексей Навальный до сих пор остается в Германии. Несмотря на заявления о планах по возвращению в Россию, блогер явно не собирается приезжать домой. Известно, что после инцидентом с основателем ФБК Европа ввела санкции в отношении РФ.