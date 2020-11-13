Правительство ФРГ выступило против введения санкций РФ из-за Навального

Намерения России ввести санкции против Германии из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным оценили в кабмине ФРГ.

Намерения России ввести санкции против Германии из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным оценили в кабмине ФРГ.

Такое заявление сделал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

"У России есть все необходимое, чтобы расследовать данное преступление. Вместо этого глава российского МИД объявляет о введении санкций против представителей других государств", — заявил он.

Возможное введение санкций против Берлина не стало неожиданностью для руководства страны. Зайберт не сообщил, против кого могут быть введены ограничительные меры.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вводит ответные санкции в отношении чиновников из Германии и Франции из-за ситуации с Навальным.

Ответные санкции РФ являются закономерным ответом. Такого мнения придерживается бывший сенатор Франц Клинцевич.