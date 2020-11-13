Члены СВК в Ливии обсудили комплекс мер по реализации женевских соглашений

Поэтапная реализация женевских соглашений стала темой обсуждения переговоров Совместного военного комитета (СВК) в формате "5+5", передает Федеральное агентство новостей.

Поэтапная реализация женевских соглашений стала темой обсуждения переговоров Совместного военного комитета (СВК) в формате "5+5", передает Федеральное агентство новостей.

Стороны, участвовавшие в третьем дне переговоров в ливийском городе Сирт, продемонстрировали "позитивный настрой", пишет ФАН со слов сотрудника службы безопасности Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Салима Раада. Договоренности по реализации перемирия в государстве были достигнуты благодаря встречам в Гадамесе, а также подписанному 23 октября документу, предполагающему прекращение огня на территории страны, подчеркнул Раад.

Открытие прибрежных дорог и обеспечение безопасности для свободного передвижения мирных жителей стало решением членов делегаций от Востока и Запада Ливии. Список необходимых для этого мероприятий уже подготавливается комитетом. В частности, будет произведено при поддержке ООН очищение местности от оставленных боевиками боеприпасов. Зарубежные наемники и радикалы должны быть выведены из региона, также решили члены СВК.