Представители РФ и Турции обсудили на встрече в Анкаре астанинский процесс

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре.

Разговор представителей коснулся сирийской проблематики, в котором они обменялись мнениями по поводу астанинского процесса, обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Онал также поднял на обсуждение тему активности на востоке Сирии боевиков "Рабочей партии Курдистана" и "Сил народной самообороны" — деятельность обеих признана террористической в Турции.