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16:33   13 Ноября 2020
Политика

Представители РФ и Турции обсудили на встрече в Анкаре астанинский процесс

Представители РФ и Турции обсудили на встрече в Анкаре астанинский процесс

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре.

Разговор представителей коснулся сирийской проблематики, в котором они обменялись мнениями по поводу астанинского процесса, обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Онал также поднял на обсуждение тему активности на востоке Сирии боевиков "Рабочей партии Курдистана" и "Сил народной самообороны" — деятельность обеих признана террористической в Турции.

"Состоялся обмен мнениями по этим вопросам, российской стороне было передано наше отношение", — сообщила журналистам пресс-служба МИД Турции.

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#мид рф #лаврентьев #седат онал

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