16:33 13 Ноября 2020Политика
Представители РФ и Турции обсудили на встрече в Анкаре астанинский процесс
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре.
Разговор представителей коснулся сирийской проблематики, в котором они обменялись мнениями по поводу астанинского процесса, обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Онал также поднял на обсуждение тему активности на востоке Сирии боевиков "Рабочей партии Курдистана" и "Сил народной самообороны" — деятельность обеих признана террористической в Турции.
"Состоялся обмен мнениями по этим вопросам, российской стороне было передано наше отношение", — сообщила журналистам пресс-служба МИД Турции.