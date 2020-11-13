Севший в Новосибирске Ан-124 перевозил грузы для НАТО

Экстренно севший в новосибирском аэропорту самолет Ан-124 "Руслан" использовался для перевозки грузы для НАТО и базировался в Лейпциге, передает Федеральное агентство новостей.

Экстренно севший в новосибирском аэропорту самолет Ан-124 "Руслан" использовался для перевозки грузы для НАТО и базировался в Лейпциге, передает Федеральное агентство новостей.

Борт принимал участие в транспортировке грузов для стран НАТО. Определенный промежуток времени самолет находился в Германии, сообщил источник ФАН.

Грузовое судно с 83 тоннами на борту вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы в пятницу, 13 ноября. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Экспертами рассматривается версия об отказе двигателя.

Некоторое время назад стало известно, что это не первое ЧП для лайнера. В 2013 году "Руслан" столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту Казани.