Еще один самолет ВКС РФ с российскими детьми вылетел из Сирии

Россия готовится принять еще один борт с детьми, вывезенными из лагерей для беженцев и тюрем в Сирии, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Россия готовится принять еще один борт с детьми, вывезенными из лагерей для беженцев и тюрем в Сирии, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Вылетевший с территории САР самолет ВКС РФ доставит в Россию 31 ребенка, уточняется в сообщении. Возраст детей составляет от двух до 16 лет. После того как юные пассажиры будут осмотрены медиками и пройдут все необходимые карантинные мероприятия, они отправятся в шесть российских регионов, где над ними возьмут опеку родственники.

Ранее с авиабазы ВКС РФ Хмеймим, расположенной в сирийской провинции Латакия, вылетел самолет с 27 детьми на борту. В настоящий момент крылатая машина уже осуществила успешную посадку на аэродроме Чкаловский.