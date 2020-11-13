Барак Обама раскрыл причину стремительного взлета Дональда Трампа

По мнению экс-президента США, избрание Трампа — реакция части американского общество на присутствие «черного человека в Белом доме».

Экс-президент США Барак Обама окрестил пока еще действующего главу Белого дома Дональда Трампа «эликсиром от расовой тревоги». Об этом он написал в мемуарах «Земля обетованная», которые выйдут 17 ноября, передает The Independent.

В книге Обама размышляет о своем восхождении на пост президента и о том, как это повлияло на расовые отношения в стране. В частности, политик вспоминает о «токсичном» поведении бизнесмена и шоумена Трампа, которое привело его к власти в 2016 году.

По мнению бывшего американского лидера, возвышение Трампа стало реакцией на присутствие «черного человека в Белом доме».

«Было ощущение, что само мое присутствие в Белом доме вызвало глубокую панику, ощущение того, что естественный порядок был нарушен», — публикует отрывок из книги Sky News.

Так, по словам бывшего главы Белого дома, Трамп попросту воспользовался ситуацией и стал распространять утверждения о том, что Обама не родился в США, а потому не может быть законным президентом.

«Миллионам американцев, напуганным чернокожим человеком в Белом доме, он обещал эликсир от их расовой тревоги», — заявил Обама.

Кроме того, предшественник Трампа впервые прокомментировал состоявшиеся в стране 3 ноября президентские выборы. В интервью телеканалу «60 минут на канале CBS» он выразил недовольство, что республиканец упорно не признает поражение Джо Байдену.

Также он обрушился с критикой на Республиканскую партию за то, что она «потакает» Трампу в его абсурдном непринятии результатов выборов.

До сих пор официально не объявлены результаты президентских выборов в США. Каждый из кандидатов настаивает на своей победе.

Вместе с тем, ряд американских СМИ с уверенностью провозгласили 46-м главой государства Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп подал иски о пересчете голосов в ряде штатов. В свою очередь, Байден готовится занять высшую государственную должность.Например, уже провел телефонный разговор с папой римским Франциском.