Роспотребнадзор назвал количество заразившихся от детей взрослых

Около 17% заболевших коронавирусной инфекцией заразились у себя дома от инфицированных детей, заявила руководитель московского Роспотребнадзора Елена Андреева.

Около 17% заболевших коронавирусной инфекцией заразились у себя дома от инфицированных детей, заявила руководитель московского Роспотребнадзора Елена Андреева.

Медики проанализировали 280 случаев заболевания, которые были выявлены в период с 1 июня по 21 октября, объяснила Андреева родителям. Решение столичного правительства о переводе школьников на дистанционное обучение позволит снизить рост заболеваемости коронавирусом и среди детей, и среди взрослых. Особенно это важно для пожилых людей. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.