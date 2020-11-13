Новые данные показали, как сильно ударил по Прибалтике уход транзита РФ

Объем грузов, обработанных в портах Латвии, еще в 2018 году был больше, чем в любой другой из стран Балтии. Но в 2020 году этот показатель упал вдвое.

Объем грузов, обработанных в портах Латвии, еще в 2018 году был больше, чем в любой другой из стран Балтии. Но в 2020 году этот показатель упал вдвое.

Согласно данным статистической службы Евросоюза Eurostat, в 2018 году в латвийских портах было обработано 63 миллиона тонн грузов. В 2019 году этот показатель в общей сложности по всем портам Латвии составил 62 миллиона тонн, но при этом в грузооборот Рижского порта сократился почти на 10%. Такие данные предоставил информационный портал Sputnik Латвия

В 2020 году латвийские порты погрузились в глубокий кризис. Например, объем грузов, переваленных через терминалы морского порта в Вентспилсе за десять месяцев текущего года, сократился на 40,8%, чем за те же 10 месяцев 2019 года, и составил 10,723 миллиона тонн. Эти цифры приводит портал BB.lv.

«Перевалка насыпных грузов составила 6,905 млн тонн (на 21,1% меньше, чем в 2019 году); Перевалка сыпучих грузов составила 1,691 млн тонн (на 76,8% меньше, чем в 2019 году); Обслужено 1090 судов (на 15,7% меньше, чем в 2019 году)», — говорится в сообщении.

А в целом по Латвии за девять месяцев 2020 года перевалка грузов в морских портах сократилась на 30%. Все порты этой прибалтийской республики в общей сложности обработали 33, 197 миллиона тонн грузов. Такое падение грузооборота произошло по нескольким причинам, отмечает Baltnews. В частности, негативное влияние оказали ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса. А также сокращение грузооборота произошло из-за ухода из прибалтийских портов российских и белорусских транзитных грузов.

По словам директора Департамента транзитной политики латвийского Министерства сообщения Андриса Малдупса, сложившая ситуация, конечно, вызывает беспокойство, но в Риге давно считались с такой возможностью.

«Это связано с изменениями энергетической политики Евросоюза и со стремлением России переориентировать свои грузы на свои же порты. Россия развила собственную инфраструктуру до уровня, когда она может перенаправить стратегические экспортные грузы – такие, как нефтепродукты и каменный уголь, – на свои терминалы», — добавил Малдупс.

При этом Baltnews напоминает, что именно антироссийская риторика официальной Риги стала причиной решения России переориентировать свои грузопотоки в отечественные порты. А после того, как в Прибалтике занялись и антибелорусской кампанией, Латвия может лишиться и транзитных грузов из Белоруссии в Европу, который Минск планирует переориентировать в российские порты.