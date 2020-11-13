Освобожденный досрочно из колонии Дацик готовится к декабрьскому бою

Бойца Вячеслава Дацика, приговоренного в июне к году тюрьмы, отпустили домой. О соответствующем решении сообщил Ленинградский областной суд.

Бойца Вячеслава Дацика, приговоренного в июне к году тюрьмы, отпустили домой. О соответствующем решении сообщил Ленинградский областной суд.

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, более известный как "Рыжий Тарзан", освободился из колонии по решению суда. По словам его адвоката Натальи Крамарец, спортсмен уже готовится к первому бою, который намечен на декабрь, пишет ТАСС.

Юрист отметила, что ее подзащитный не нарушал тюремные правила и его даже поощряли. Так, Дацику разрешали участвовать в соревнованиях с сокамерниками, где он брал "золото", добавила адвокат.

"Рыжего Тарзана" задержали в декабре минувшего года. Российским спецслужбам также попался и его сообщник-электрик, с котором боец намеревался незаконно пересечь на лодке границу Эстонии. "Путешествие" обернулось для Дацика годом тюрьмы. Однако за хорошее поведение его решили выпустить условно-досрочно.