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16:14   13 Ноября 2020
Политика

Политик Молохов назвал должность представителя ЕС в Крыму бессмысленной

Политик Молохов назвал должность представителя ЕС в Крыму бессмысленной

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма Александр Молохов раскритиковал идею об учреждении спецпредставителя ЕС по крымскому региону.

Представительство Украины в ЕС ранее заявило, что Европейский парламент одобрил доклады по государству. В документе звучит призыв к Евросоюзу назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу. Было сказано и о необходимости начать переговоры по "возвращению" полуострова.

Молохов негативно отреагировал на инициативу. По его мнению, идея учреждения поста спецпредставителя является бессмысленной.

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в 2014 году. В результате госпереворота на Украине оппозиция пришла к власти. Жители Крыма отказались признавать новое правительство и провели референдум. Большинство граждан проголосовало за вхождение в состав России.

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#россия #украина #крым

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