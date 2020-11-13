Чубайс заявил об усталости «нефтяной лошади» в России

В следующем году ситуация на рынке нефти может поменяться в лучшую сторону, уверен эксперт.

Председатель правления АО «Роснано», бывший вице-премьер и министр финансов РФ Анатолий Чубайс полагает, что «нефтяная лошадь России еще не сдохла» и слезать с нее не надо. Выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты», он рассказал, что с энергетикой в стране пока все в порядке, но у многих экспертов чересчур оптимистичные прогнозы преобладают над здравым смыслом.

«Она [нефтяная лошадь], конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что "да нет, она еще долго будет, ну как же так, столько была, а теперь исчезнет?". Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот», — заявил Чубайс.

Глава правления «Роснано» обратил внимание, что завершение «каменного века» углеводородов (нефти, газа и угля) не произойдет в один момент. Процесс уже идет, и здесь гораздо важнее, чем это обернется для России, указал Чубайс. Ведь топливно-энергетический комплекс страны насчитывает примерно 20% от всей российской экономики, 40% от бюджета и 60% экспорта.

Чтобы не потерять значительную часть российского ВВП, «нужно действовать жестче, напористее, агрессивнее, активнее», считает Чубайс. Если для европейских стран конец эры углеводородов означает конец зависимости от России, то для страны это обернется серьезной потерей целого пласта экономики.

С Анатолием Чубайсом согласился руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», экономист Александр Разуваев. По его словам, отрицательные прогнозы по нефти от экспертного сообщества объясняются катаклизмами и скачками цен в 2020 году.

«Нефтяная лошадь в порядке, а цены на нефть, в принципе, не сильно отклонились от тех, которых ждали в этом году. Но все же ОПЕК+, объем поставок намного меньше. Ну, и для российского "Газпрома" очень сложный год, прежде всего, по ценам. Потому что из-за теплой зимы и пандемии коронавируса цены на нефть и газ совсем "посыпались". Если в 2019 году экспорт в Европу был примерно 190 миллиардов кубов, то сейчас до конца года ожидают только 168 миллиардов», — посетовал аналитик.

Если сейчас «нефтяная лошадь», о которой говорит Чубайс, «немного подустала», то уже в следующем году ситуация может поменяться, предполагает Разуваев. Все зависит от коронавируса и вакцины, которая должна прогнать пандемию в том виде, в каком она протекает сейчас по всему миру.

«Если вакцина в 2021 году сработает, если мировой туризм и авиаперевозки наладятся, то все встанет на свои места и все будет нормально. Если же этого не произойдет, то прогнозировать пока сложно. Не думаю, что санкции как-то будут касаться наших нефтегазовых компаний. Как у нас покупали, так и будут покупать», — рассказал специалист.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач согласился с коллегой и добавил, что изменение энергобаланса происходит очень медленно. Пока нет никаких оснований говорить, что темп этого изменения резко ускорится, заверил собеседник «Политики Сегодня»:

«Здравый смысл подсказывает, что нужно постепенно переходить к чистым источникам энергии. И делать это нужно через природный газ — надежное, доступное, экономически эффективное и экологическое топливо. При этом никто не мешает работать над своими технологиями и компетенциями в сфере возобновляемой энергетики».

Эксперты отметили еще один риск для мировой экономики в 2021 году: кандидат от Демократической партии США Джо Байден, если станет президентом, может отменить ранее наложенные Дональдом Трампом санкции в отношении Ирана. В таком случае иранская нефть хлынет на рынок, что повлечет за собой дестабилизацию ситуации и цен на нефть.

Иран вряд ли сможет сразу нарастить утраченные мощности, полагает Александр Разуваев. При этом страна накопила 54 миллиона баррелей в дрейфующих у побережья танкерах и 60 миллионов баррелей в наземных хранилищах. Все это богатство может выйти на рынок, считает эксперт.

Джо Байден планирует заключить с Ираном новую сделку после неудач с договором о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВДП) в 2018 году.

СВДП был подписан в 2015 году Ираном, Россией, США, Великобританией, Китаем, Германией и Францией. Договор подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как США после победы Трампа в одностороннем порядке вышли из СВДП в 2018 году.

Сделка ОПЕК — это соглашение, которое было заключено в 2016 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом других крупных производителей нефти – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Мексикой, Малайзией и некоторыми другими странами.

В ОПЕК сегодня входят 13 государств: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Алжир, Венесуэла, Ангола, Габон, Ливия, Конго, Кувейт, Нигерия, ОАЭ и Экваториальная Гвинея. Условия сделки также работают для стран, не входящих в ОПЕК, но подписавших Декларацию о сотрудничестве (Бахрейн, Россия, Оман, Азербайджан, Казахстан, Бруней, Мексика, Малайзия, Судан и Южный Судан).