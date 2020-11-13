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16:09   13 Ноября 2020
Политика

"Газпром" сообщил о различных сценариях завершения "Северного потока — 2"

"Газпром" сообщил о различных сценариях завершения "Северного потока — 2"

Строительство газопровода "Северный поток — 2" может быть завершено по различным сценариям. Этим вопросом занимается оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Как отмечается в материале ТАСС, работы на территории Германии уже завершены, а в России находятся на завершающем этапе.

"На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода", – говорится в отчете "Газпрома".

В документе также отмечается, что морская трубоукладка приостановлена из-за возможного введения санкций Соединенными Штатами.

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#россия #германия #северный поток

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