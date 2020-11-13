Норвегия запретила «разжигание ненависти» в отношении секс-меньшинств

Власти скандинавского королевства решили радикальным опытом бороться с людьми, которые открыто поддерживают традиционные ценности.

Правительство Норвегии запретило «разжигание ненависти» в отношении бисексуалов и трансгендернов, предложив поправки в уголовный кодекс. Виновным грозит до одного года тюрьмы за « проявленную ненависть » в личном разговоре или до трех лет тюрьмы за публичные высказывания.

Важно отметить, что поправка также запрещает разжигание ненависти на основе пола, гендерной идентичности или ее самовыражения. Согласно закону, лицо, совершившее преступление, может получить дополнительный срок лишения свободы, если судья посчитает, что жертва стала объектом преследования из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

«Совершенно необходимо, чтобы защита от дискриминации, предусмотренная уголовным законодательством, адаптировалась к возникающим практическим ситуациям», — заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Меланд изданию Reuters.

Изменения одобрила и вице-президент Ассоциации секс-меньшинств в Норвегии Бирна Рорслетт, отметив, что отсутствие дополнительной защиты для трансгендеров много лет ставило их социально-общественную жизнь под угрозу.

Норвегия гордится тем, что является одной из самых дружественных к ЛГБТ стран в мире. Геи и лесбиянки защищены от разжигания ненависти норвежскими законами с 1981 года, однако до последнего времени это не касалось лиц, которые относят себя к противоположному полу, несмотря на первичные гендерные признаки.