Глава Белоруссии "изобрел" лекарство против цветных революций

Основным лекарством от любой цветной революции являются интеграционные процессы, расширение и углубление связей. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Основным лекарством от любой цветной революции являются интеграционные процессы, расширение и углубление связей. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, цветные революции делают страну слабее и беднее. Ни в одном государстве мира не стало лучше жить после совершенного переворота.

"Главное лекарство от этой напасти тоже известно — это расширение и углубление наших связей, интеграции", — подчеркнул глава республики.

Александр Лукашенко считает, что в сложившейся ситуации необходимо развивать двусторонние отношения в сферах безопасности и экономики. Плюс ко всему не стоит забывать про человеческое общение, добавил президент.

Массовые акции протестов на территории Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, в ходе которых Александр Лукашенко одержал уверенную победу, пишет БелТА.