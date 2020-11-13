Москва и Дамаск объединят усилия для репатриации российских детей из Сирии

Первая леди Сирии Асма Асад обсудила с детским омбудсменом из РФ Анной Кузнецовой вывоз российских детей из лагерей беженцев Аль-Хол и Аль-Руж.

Первая леди Сирии Асма Асад обсудила с детским омбудсменом из РФ Анной Кузнецовой вывоз российских детей из лагерей беженцев Аль-Хол и Аль-Руж.

В ходе встречи Асад и Кузнецова также обговорили меры социальной и психологической поддержки несовершеннолетних. Жена сирийского лидера подчеркнула, что правительство САР готово до последнего содействовать эвакуации детей в Россию, пишет ФАН.

По словам Асмы Асад, официальный Дамаск намерен совместно с российской стороной провести масштабную работу по реинтеграции и реабилитации детей, которые пострадали из-за войны. В свою очередь Кузнецова поблагодарила сирийские власти за оказанную поддержку. Кроме того, участники переговоров заявили о намерениях поднять этим вопросы на повестку международного обсуждения.