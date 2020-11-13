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15:40   13 Ноября 2020
Политика

Власти РФ не оставили без внимания задержание мэра Томска

Власти РФ не оставили без внимания задержание мэра Томска

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна прошло достаточно жестко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль обратил внимание на обстоятельства задержания руководителя Томска, подчеркнул Песков. По мнению политика, это связано с подозрениями, которые имеются в отношении Кляйна.

"Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем", — отметил пресс-секретарь.

Следственный комитет РФ в пятницу сообщил о задержании Кляйна на рабочем месте. Глава города подозревается в превышении должностных полномочий. Уголовное дело против него возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ.

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#песков #томск #Иван Кляйн

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