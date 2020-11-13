Власти РФ не оставили без внимания задержание мэра Томска

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна прошло достаточно жестко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна прошло достаточно жестко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль обратил внимание на обстоятельства задержания руководителя Томска, подчеркнул Песков. По мнению политика, это связано с подозрениями, которые имеются в отношении Кляйна.

"Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем", — отметил пресс-секретарь.

Следственный комитет РФ в пятницу сообщил о задержании Кляйна на рабочем месте. Глава города подозревается в превышении должностных полномочий. Уголовное дело против него возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ.