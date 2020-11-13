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15:39   13 Ноября 2020
Происшествия

Житель Москвы устроил аферу с квартирами на 750 миллионов рублей

Житель Москвы устроил аферу с квартирами на 750 миллионов рублей

Полиция Москвы задержала местного жителя после того, как провернувшего аферу с продажей недвижимости на 750 миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что предполагаемый преступник публиковал объявления о продаже муниципальной недвижимости по низкой цене на популярных сайтах, а также предлагал людям помощь в получении субсидий на квартиры из жилого фонда столицы.

Пострадавшие заключали со злоумышленником документы на оказание юридических услуг, а после он переставал отвечать на звонки или обвинял своих "клиентов" в том, что они нарушали пункты договора. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее мужчина уже имел судимость за аналогичные преступления.

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#москва #мошенничество #афера

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