Житель Москвы устроил аферу с квартирами на 750 миллионов рублей

Полиция Москвы задержала местного жителя после того, как провернувшего аферу с продажей недвижимости на 750 миллионов рублей.

Полиция Москвы задержала местного жителя после того, как провернувшего аферу с продажей недвижимости на 750 миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что предполагаемый преступник публиковал объявления о продаже муниципальной недвижимости по низкой цене на популярных сайтах, а также предлагал людям помощь в получении субсидий на квартиры из жилого фонда столицы.

Пострадавшие заключали со злоумышленником документы на оказание юридических услуг, а после он переставал отвечать на звонки или обвинял своих "клиентов" в том, что они нарушали пункты договора. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее мужчина уже имел судимость за аналогичные преступления.