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15:27   13 Ноября 2020
Экономика

Индексация пенсий работающим пенсионерам РФ может быть возобновлена

Индексация пенсий работающим пенсионерам РФ может быть возобновлена

Правительство РФ рассматривает возможность возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает Вести.Ru.

Инициативу об индексации пенсий выдвинула Федерация независимых профсоюзов России. Соответствующее обращение было отправлено президенту России Владимиру Путину.

Пересчет пенсий работающим пенсионерам прекратили с 1 января 2016 года. Это решение было принято для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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#россия #пенсии #индексация

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