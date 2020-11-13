Минимальные цены на алкоголь вырастут в 2021 году в России

Минфин России опубликовал на официальном портале информацию, насколько увеличится цена на алкогольную продукцию.

Минфин России опубликовал на официальном портале информацию, насколько увеличится цена на алкогольную продукцию.

Пол-литровая бутылка водки подорожает на 5,7%, коньяка — на 3%. Минимальная цена на игристое вино вырастет на 3% — до 169 рублей. Произведенный из пищевого сырья этиловый спирт можно будет приобрести за 59 рублей. Цена за этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, составит 44 рубля за литр.

Приказ Минфина вступает в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года. Установленные минимальные розничные цены помогут бороться с контрафактом.