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15:07   13 Ноября 2020
Общество

Путин оценил влияние пандемии коронавируса на Россию

Путин оценил влияние пандемии коронавируса на Россию

Россия столкнулась с серьезными испытаниями из-за эпидемии коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства отметил, что экономика и сфера здравоохранения РФ лучше справились с вызовами пандемии, чем в странах Запада. Однако, по его словам, коронавирус принес серьезные испытания.

Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал 11 ноября. Мероприятие организовано при поддержке Фонда Росконгресса и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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#путин #коронавирус #COVID-19

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