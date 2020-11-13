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15:05   13 Ноября 2020
Шоу-бизнес

Новый фильм Андрея Кончаловского выдвинули на премию "Оскар"

Новый фильм Андрея Кончаловского выдвинули на премию "Оскар"

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске выдвинут от России на престижную премию "Оскар".

Председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов 13 ноября сообщил, что фильм Андрея Кончаловского поедет от РФ на "Оскар". Картина рассказывает о событиях 1962 года в Новочеркасске, где во время мирной демонстрации произошел расстрел рабочих. Ранее этот фильм режиссера получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

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#россия #кончаловский #премия #оскар

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