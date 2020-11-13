Экологи против Грудинина. Миллиардер учинил малую экологическую катастрофу

Территории Совхоза имени Ленина наносится серьезный ущерб. На призывы жителей прекратить безобразие Павел Грудинин не реагирует.

Жители поселка Совхоза имени Ленина просят лишить Павла Грудинина звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Не может, говорят они, человек, который знает и любит родную землю, уничтожать зеленые насаждения в поселке. Угрозу деревьям и кустарникам создает практика тотальной «зачистки» земли от палой листвы осенью. Ее взяли на вооружение «молодчики» из подконтрольной Грудинину управляющей компании ЗАО «Совхоз им. Ленина+».

Это далеко не первая претензия к коммунальщикам от местных жителей. К неубранным подъездам, затопленным подвалам, засорам и грибку теперь добавились и претензии к качеству уборки прилегающих к домам территорий. Пока сотрудники управляющей компании отчитываются красивыми фото в Instagram, активисты бьют тревогу: палая листва защищает почву как «щит». Убери его – и почва истощится безвозвратно. Деревья будут хуже расти, чаще болеть, становиться хрупкими, неустойчивыми. А из голой земли будут вымываться и вымораживаться последние питательные вещества.

С неравнодушными жителями поселка солидарны и экологи, чье мнение приводят журналисты.

«Уборка листвы нарушает малый биологический круговорот. Это когда полезные вещества из листьев попадают в почву, а из нее в разные микроорганизмы, которые рыхлят почву, а затем снова в деревья. Без листвы этим прекрасным организмам нечем питаться, они гибнут. А мы в итоге получаем жуткие проплешины на земле, ужасное состояние придомовых территорий, – рассказал ПС Алексей Филин, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». – Есть места, в которых обязательно нужно убирать листву. Все остальное – это самоуправство управляющих компаний».

По словам эксперта, действия совхозных коммунальщиков являют собой нарушение законодательства. Действительно, в подмосковном законе «О благоустройстве в Московской области» четко прописана процедура уборки опавшей листвы. Согласно документу, ее необходимо убирать в скверах, на бульварах, на дорожках, площадках городских парков, с проезжей части дорог и дворовых территорий. А вычищать листья из-под деревьев и кустарников – запрещено.

Останавливает ли это подконтрольных поселковому миллиардеру работников? Нет. Особую же пикантность ситуации, как выяснили журналисты, придает тот факт, что наносящие ущерб поселковой земле работы были оплачены из муниципального бюджета. Махинациями экс-главы поселковой администрации Елены Добренковой, которые оценивались в несколько сотен миллионов, ныне занимается прокуратура; однако их последствия, как видно, проявляются до сих пор.

По договорам, заключенным Добренковой еще в конце 2019 года, ЗАО «УК Совхоз им. Ленина+» получила 6 миллионов рублей на работы, среди которых числилась и уборка листвы. Таким образом муниципальные (бюджетные) деньги перекочевали в карман «красного барина», а сотрудники УК без лишних размышлений приступили к своей работе. Лучше бы не приступали.