Достройка Россией «СП-2» в «одну волну» выведет Мукран из-под удара

Есть риск того, что дополнительные санкции США в отношении иностранных участников строительства российского газопровода «Северный поток – 2» затронут и немецкий порт Мукран – логистический терминал проекта.

Есть риск того, что дополнительные санкции США в отношении иностранных участников строительства российского газопровода «Северный поток – 2» затронут и немецкий порт Мукран – логистический терминал проекта.

Об этом в интервью информационному изданию Baltnews рассказал эксперт-энергетик, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

«Здесь риски того, что немецкий порт попадет под санкции действительно есть, и тогда надо смотреть, что конкретно повлекут эти риски: арестованные активы счетов собственника порта, какие-то штрафы или что-то другое. Заблокируют ли санкции деятельность самого порта», — считает эксперт.

Однако весь вопрос, по его словам, упирается в то, какие именно санкции примут Соединенные Штаты, так как на рассмотрении Конгресса находится четыре законопроекта на эту тему. Пока неясно не только, когда будет принят закон о новых санкциях, но и в каком окончательном тесте он будет принят.

К тому же порт Мукран в немецком городе Засниц, напомнил Юшков, является опорным пунктом не только для российского газопровода «Северный поток – 2», но и для польского проекта Baltic Pipe. Но если США примут закон в тексте которого будут прописаны санкции по отношению ко всем, кто содействовал России при строительстве «Северного потока – 2», то Мукран может попасть под удар. Но и здесь есть нюансы, отмечает эксперт.

«Порт Мукран действительно хранит трубы. Правда, пока непонятно, если "Газпром" будет достраивать не в одну волну, то тогда властям США можно будет утверждать, что Мукран участвовал в достройке, и поэтому он попадет под санкции, — объяснил он. — То есть здесь скорее будет зависеть от тонкостей формулировок о санкциях, которые сейчас обсуждаются».

При чем окончательные формулировки американского закона о дополнительных санкциях станут известны только после того, как эти ограничительные меры начнут действовать. Только тогда всем, кто хотя бы теоретически опасается попасть под их действие, должны будут подать запрос в ответственное за санкции ведомство США, которое и разъяснит им «какие сделки можно, а какие нельзя», добавил Юшков.

Но полякам с их газопроводом Baltic Pipe, по мнению аналитика, в любом случае придется вывозить трубы и разрабатывать другую логистическую базу, если Мукран попадет под действие американских санкций.

Напомним, в августе текущего года трое сенаторов-демократов Конгресса США направили губернатору немецкого города Засниц Франку Крахту письмо с угрозами и требованием прекратить помогать России в строительстве «Северного потока – 2» - газопровода, который напрямую по дну Балтийского моря будет доставлять российский газ в Германию.

Сенаторы, в частности, угрожали ввести юридические и экономические санкции против портовой компании, 90% акций которой принадлежит городу Засниц. Кроме того, американские сенаторы допустили возможность санкций и против жителей города, которым будет запрещено въезжать в США и пользоваться кредитными картами.

В ответ власти города напомнили, что они традиционно поддерживают хорошие отношения с Россией, которую считают надежным экономическим и энергетическим партнером. А местные жители в беседе с журналистами подчеркнули, что на русских, в отличие от американцев, всегда можно положится, потому что они держат слово.