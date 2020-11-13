Футуролог предсказал, где в России появятся первые летающие такси

В Южной Корее провели первые испытания беспилотных летающих такси. Футуролог Данила Медведев оценил возможности российских конструкторов составить им конкуренцию.

В Южной Корее впервые испытали беспилотные летающие такси и почтовые дроны. Предполагается, что разработки могут начать массово использоваться уже через несколько лет.

В среду, 11 ноября, местные жители стали свидетелями того, как в небе над центром Сеула — столицей Южной Кореи — на 50-метровую высоту поднялся летательный аппарат EHang, способный перевозить двух пассажиров.

Южная Корея тестирует беспилотные такси в центре Сеула. Власти провели испытания шести беспилотных такси в Йоидо, западный Сеул, говорится в заявлении Министерства земли, инфраструктуры и транспорта.https://t.co/mz0IHbuaT5 pic.twitter.com/Emqbwdlc4m — Oldman (@oldman924) November 11, 2020

Взлетная площадка была оборудована на набережной реки Ханган в престижном бизнес-квартале Ёыйдо. Ранее там находился небольшой аэродром.

Беспилотник успешно поднялся в воздух, сделав несколько кругов над рекой, и приземлился на то же место. Всего он пролетел около 2 километров.

Наряду с EHang бороздили небесное пространство более мелкие почтовые дроны. Их передвижения координировала специальная система под названием K-drone, разработанная южнокорейскими инженерами. Она позволила не только контролировать высоту и скорость аппаратов, но и направление полета, не допуская при этом возникновения опасных ситуаций.

Говоря о перспективах появления летающих такси в России, футуролог Данила Медведев заявил, что российские технологические возможности не хуже южнокорейских. По словам эксперта, в России некоторые разработчики занялись этим вопросом намного раньше своих азиатских коллег.

«Дизайнер Владимир Пирожков разработал летающие автомобили. В [инновационном центре — прим. ред.] Сколково несколько лет назад появился стартап летающих мотоциклов. В принципе технологические возможности у нас не хуже», — выразил мнение Медведев.

По словам футуролога, сейчас в мире существует большое количество компаний, которые подходят к созданию воздушного транспорта с разных сторон, но при этом ориентируются на базовую технологию.

«Это дрон с электрическим двигателем и большим количеством пропеллеров, соответственно, легко управляется, относительно безопасный и достаточно грузоподъемный, чтобы одного или нескольких человек можно было доставить. То есть тут понятно, что это точно произойдет — появятся первые пилотные проекты в мире, где действительно можно воспользоваться таким видом транспорта», — не сомневается футуролог.

Собеседник агентства обратил внимание, что о концепции беспилотного такси уже заговорили даже такие российские компании, как «Яндекс. Такси» и Uber в силу очевидности и доступности самой идеи. Однако, по мнению Медведева, первые продукты будут применяться в местностях с плохой инфраструктурой.

НАСА будет помогать Убер в создании летающего автомобиля # https://t.co/VcOek8vk6W О том, что Убер планирует создать летающее такси, в компании сообщали давно. Раннее данная идея уже озвучивалась на конференции. ... pic.twitter.com/fUwGD8N4Qn — 24hitech.ru (@24hitech) November 23, 2017

«Традиционно там, где нет нормальных дорог, там, где сейчас вынуждены использовать вертолеты, которые намного дороже и опаснее. Может, это может быть какое-то массовое использование для грузовых целей, то есть в сочетании с автоматическим транспортом, в сочетании с контейнерами», — предрек эксперт, изучающий будущее.

В городской местности в ближайшие пять лет беспилотные летающие такси едва ли станут массовыми, спрогнозировал футуролог. По его словам, пользоваться услугами можно будет точечно и, вероятно, для развлечения.

«Возможность такая появится в крупных городах — в Дубае, Нью-Йорке, Москве. Сейчас тоже можно в “Яндекс” заказать Bentley или Mustang, но понятно, что это опция, которая используется иногда для развлечения. Например, канатная дорога в Москве: можно прокатиться за 10 тыс. рублей в VIP-кабинке, а можно за 100 рублей. Точно такие же будут возможности по использованию беспилотного такси», — заверил собеседник издания.

Первое успешное испытание летающего такси в Южной Корее в какой-то мере позволит завершить начатое еще во времена СССР советскими учеными. Тогда, в 1960-е годы, конструкторы во главе с Алексеем Смолиным запустили амбициозный проект по созданию гибридного транспортного средства ГАЗ-16 «Чайка». Несмотря на то, что по земле он двигался как обычный автомобиль, он способен был перелететь бездорожье или речку благодаря воздушной подушке.

«Конечно, это прикольно, футуристично, позволяет нам закрыть гештальт, когда в 1960-х годах всем обещали, что будут летающие автомобили, и вот мы можем с уверенностью сказать, что вот он наконец-то появился», — убежден Медведев.

Сообщается, что над созданием воздушного такси в Южной Корее активно работают целых две компании Hanwha и Hyundai. На испытании они представили макеты своих разработок.

Планируется, что рабочие прототипы появятся уже в 2022 году, а в 2025 начнется их коммерческое производство. Оба дрона-такси могут взлетать и садиться вертикально, перевозя при этом пять человек.

В министерстве транспорта Южной Корее заявили, что полноценный запуск работы беспилотного воздушного транспорта придется на 2028 год.