МИД РФ: Сирия приступила к решению задач постконфликтного урегулирования

Сирийское правительство приступило к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на провокации террористов в Идлибе, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Сирийское правительство приступило к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на провокации террористов в Идлибе, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что, помимо вылазок террористических группировок из Идлибской зоны деэскалации, в республике сохраняется присутствие иностранного военного контингента. Прежде всего речь идет об американских военнослужащих, передает слова Захаровой РИА Новости.

Но, несмотря на это, приоритетом сирийских властей остается возвращение беженцев на родину, которые из-за войны были вынуждены покинуть страну, подытожила официальный представитель российского дипведомства.