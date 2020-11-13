Лидер «Коммунистов России» заступился за оскорбленного КПРФ Познера

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин резко высказался в адрес журналиста Владимира Познера и причислил его к «подонкам».

Последователи идей Ленина из партии КПРФ невзлюбили журналиста Владимира Познера. В интервью «Национальной службе новостей» (НСН) депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин дал телеведущему нелицеприятную характеристику, назвав его «подонком».

«Ему [Познеру] где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков. Людей, которые не ценят то, что им было дано в советское время, теми, кто совершал великие подвиги, строя великую державу, воюя с фашизмом. <…> Это понять ему не дано. Или он понимает, но потому что он зарабатывает, фальсифицируя историю, то и высказывает свое непотребное мнение», — высказался Рашкин.

Резкую реакцию Рашкина вызвали слова журналиста в одном интервью, опубликованном на сайте «Познер Online». На вопрос о возможности проявления фашизма в современной России Познер ответил следующее:

«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты. Но мы через это прошли».

Член КПРФ Валерий Рашкин в ответ заявил, что выводы Познера являются не только «ненаучными», но и «подзаборными». Любые рассуждения публициста коммунист, по его собственному признанию, теперь слушает «с отвращением».

На защиту Владимира Познера встал другой последователь идей Ленина — лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В беседе с «Политикой Сегодня» он признался, что слышать такие резкие слова от Рашкина ему крайне удивительно. Какими бы профессиональными недостатками не обладал Познер, называть его «подонком» точно не стоит, полагает Сурайкин.

«Начнем с того, что товарищ Рашкин сам очень своеобразный человек. К Владимиру Познеру, как к любому человеку творческой профессии, надо относиться с определенными рамками. Я не разделяю многих позиций господина Познера, но упускать из виду то, что он очень талантливый журналист с огромной историей, нельзя. Поэтому такие выражения, как от товарища Рашкина, в отношении Познера произносить не стоит», — сообщил Сурайкин.

В интервью НСН Рашкин также обвинил Познера в том, что он «зарабатывает на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории». Лидер «Коммунистов России» обратил внимание, что таких поступков со стороны известного журналиста он припомнить не может:

«У Познера были разные творческие периоды, но, если честно, я не могу вспомнить признаки какой-то оголтелой ненависти к России, о которой говорит Рашкин. При том, что иногда Познер позволяет себе довольно резкую критику в сторону советской власти. Но все-таки говорить о том, что он "зарабатывает на охаивании Родины" — это слишком смелая оценка со стороны господина Рашкина».

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин часто становится героем новостной хроники: он устраивает несогласованные митинги протеста за спиной лидера коммунистов Геннадия Зюганова, выводит сторонников в центр Москвы в разгар эпидемии коронавируса, а также пишет материалы, подпадающие под уголовную статью «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Настоящее имя Владимира Познера — Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе. Он имеет три гражданства – России, США и Франции.