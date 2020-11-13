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14:38   13 Ноября 2020
Происшествия

Прокуратура Австралии расследует дело о теракте в Вене против 21 человека

Прокуратура Австралии расследует дело о теракте в Вене против 21 человека

Австралийская прокуратура рассматривает материалы дела о совершении террористической атаки на мирных граждан в Вене.

Свыше 20 человек задержаны в рамках расследования дела о совершении теракта. По предварительным данным, организованные злоумышленники провели нападение с применением оружия. В результате произошедшего инцидента пять человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Вооруженное нападение на мирных граждан произошло в понедельник, 2 ноября. Изначально местные СМИ сообщали, что жертвами атаки стали по меньшей мере семь человек. Полиция эти данные не подтвердила.

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#прокуратура #австралия #вена

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