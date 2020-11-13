Таможня Домодедова пресекла незаконный вывоз свыше $37 тысяч

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово смогли пресечь вывоз в Турцию денежной суммы, размер которой превышал допустимое значение.

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово смогли пресечь вывоз в Турцию денежной суммы, размер которой превышал допустимое значение.

"Вести Подмосковья" сообщают, что инцидент произошел в "зеленом коридоре", где выяснилось, что у супругов с собой были рубли и казахстанские тенге, сумма которых оказалась больше допустимой.

В частности, в разговоре с таможенниками туристы рассказали, что везут с собой 2 755 000 рублей и 570 тысяч казахстанских тенге, что в американских долларах по курсу Центробанка составляет $37 361,81, а это на $17 тысяч больше установленной нормы.

Сотрудники таможни составили протокол об административном правонарушении по соответствующей статье, теперь супругам нужно выплатить штраф на сумму более 663 800 рублей.