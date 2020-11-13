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14:03   13 Ноября 2020
Общество

Годом детского туризма в России предлагают назначить 2021-й

Годом детского туризма в России предлагают назначить 2021-й

Владимира Путина попросили назначить годом детского туризма 2021-й год. Прошение направил Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков считает, что внимание государства к детскому туризму может поддержать туристическую отрасль в дополнение к госпрограмме поддержки, одобренной на заседании правительства в сентябре 2020 года, сообщает NEWS.ru.

Волков заявил, что детский туризм — это фундамент для развития внутреннего туризма и способ образования молодежи. Представителям туриндустрии необходимо принимать комплексные меры, которые позволят охватить больше детской аудитории. Это увеличит количество детей, путешествующих по стране, высказался эксперт.

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