Захарова ответила на заявления западных СМИ о предательстве Армении

Москва приложила все усилия для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Москва приложила все усилия для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, после подписания заявления о полном прекращении боевых действий в Карабахе ряд зарубежных СМИ принялся обсуждать "проигравших и победителей" в данной ситуации. В частности, речь шла о том, что Москва якобы предала Армению и армянский народ.

"Россия бросила не Армению и армян, а бросила все силы для урегулирования этой ситуации", — объяснила Захарова.

Спикер МИД РФ добавила, что изначально российская сторона приложила политические усилия, чтобы наладить переговорный процесс, а затем ввела в Карабах миротворцев.