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13:57   13 Ноября 2020
Происшествия

Судебные приставы в Ялте забрали невесту за неуплату алиментов

Судебные приставы в Ялте забрали невесту за неуплату алиментов

Девушку забрали из ЗАГСа в Крыму из-за крупной задолженности по алиментам. Невеста отправилась в отделение судебных приставов сразу после бракосочетания.

Крымчанку привлекли к административной ответственности из-за долга. По данным ведомства, речь идет о сумме в 320 тысяч рублей.

"Судебными приставами-исполнителями отделения судебных приставов по Ялте проведены оперативные мероприятия по розыску гражданки, и до проведения обряда регистрации брака у нее отобраны объяснения", — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по РК.

Женщина находилась в исполнительном розыске с 2018 года. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на 20 часов, сообщает Mediayalta.

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#суд #невеста #ялта

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