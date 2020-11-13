Спикер МИД РФ назвала модерацию на YouTube политически мотивированной

Российская Федерация обратилась с призывом к руководству сервиса YouTube, чтобы тот прекратил проводить модерацию, основанную на политических мотивах.

Российская Федерация обратилась с призывом к руководству сервиса YouTube, чтобы тот прекратил проводить модерацию, основанную на политических мотивах.

Такое заявление на брифинге 13 ноября распространила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что три дня назад американская площадка не разрешила выпуск документального журналистского расследования, посвященного крушению рейса MH17. По словам российского дипломата, эти действия являются проявлением цензуры. Таким образом заинтересованные лица проводят борьбу с иной точкой зрения на события шестилетней давности.

Спикер МИД РФ подчеркнула, что видеосервису следует перестать проводить такую политику и изменить ранее принятые решения.