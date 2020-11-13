Глобальные игроки используют коронавирус для планов по изменению мира

Глобальные игроки пытаются переделить мир, поэтому прикрываются коронавирусом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-24".

Глобальные игроки пытаются переделить мир, поэтому прикрываются коронавирусом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-24".

По его словам, у них есть планы на постсоветское пространство, в том числе и Белоруссию. Инфекция является "ширмой", чтобы скрыть попытки переопределения мира на свой манер. В своей речи он также отметил, что Республика Беларусь состоялась как государство. Страна имеет экономический потенциал и политический вес, подчеркнул Лукашенко.

Глава государства ранее заявил, что не позволит сделать республику "провинцией" Польши или Литвы.