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13:48   13 Ноября 2020
Политика

Глобальные игроки используют коронавирус для планов по изменению мира

Глобальные игроки используют коронавирус для планов по изменению мира

Глобальные игроки пытаются переделить мир, поэтому прикрываются коронавирусом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-24".

По его словам, у них есть планы на постсоветское пространство, в том числе и Белоруссию. Инфекция является "ширмой", чтобы скрыть попытки переопределения мира на свой манер. В своей речи он также отметил, что Республика Беларусь состоялась как государство. Страна имеет экономический потенциал и политический вес, подчеркнул Лукашенко.

Глава государства ранее заявил, что не позволит сделать республику "провинцией" Польши или Литвы.

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#белоруссия #лукашенко #коронавирус

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