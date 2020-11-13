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13:42   13 Ноября 2020
Политика

В Кремле прокомментировали контакты Путина с Алиевым и Пашиняном

В Кремле прокомментировали контакты Путина с Алиевым и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин контактирует с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, активные контакты Путина с Алиевым и Пашиняном продолжаются после подписания совместного соглашения по Карабаху в случае необходимости.

Однако не о всех телефонных переговорах Кремль информировал прессу, отметил Песков. Также он сообщил, что глава РФ долгое время работал в режиме онлайн со своим азербайджанским коллегой и главой армянского правительства перед подписанием заявления по НКР.

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#россия #путин #карабах

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