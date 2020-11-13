В Кремле прокомментировали контакты Путина с Алиевым и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин контактирует с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин контактирует с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, активные контакты Путина с Алиевым и Пашиняном продолжаются после подписания совместного соглашения по Карабаху в случае необходимости.

Однако не о всех телефонных переговорах Кремль информировал прессу, отметил Песков. Также он сообщил, что глава РФ долгое время работал в режиме онлайн со своим азербайджанским коллегой и главой армянского правительства перед подписанием заявления по НКР.