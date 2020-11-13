Эксперт по семейной политике призвал повысить стоимость алкоголя в России

Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Ульянов объяснил, почему следует повысить цены на алкоголь в России.

Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Ульянов объяснил, почему следует повысить цены на алкоголь в России.

Некачественное спиртное влияет на смертность среди населения. Важно, чтобы в магазинах были представлены только качественные напитки, заявил Алексей Ульянов. При этом в продажу должен поступать только тот алкоголь, у производителя которого есть лицензия. Крепкие спиртные напитки лучше не продавать в продуктовых.

"Чтобы крепкие алкогольные напитки не лежали на каждом углу, на каждой полке магазина. Особенно в сельских продают очень много алкоголя", – отметил кандидат экономических наук, директор Института повышения конкурентоспособности и Алексей Ульянов.

Эксперт убежден в необходимости чаще повышать цены на алкоголь. Если водка будет стоить в два раза дороже столового вина, то россияне будут отдавать предпочтение ему. То есть спрос на крепкие напитки снизится, резюмировал Алексей Ульянов.