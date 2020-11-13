Власти назвали предварительные причины прорыва теплотрассы в Дзержинском

Зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин, побывав на месте прорыва теплотрассы в Дзержинском, назвал несколько возможных причин ЧП.

Зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин, побывав на месте прорыва теплотрассы в Дзержинском, назвал несколько возможных причин ЧП.

По словам Хромушина, это нетипичная ситуация. По одной из версий — это то, что технологию нарушили еще в 1979 году, когда трубу укладывали, потому что на этом участке "обмуровки не было". Также разрушилась именно нижняя часть трубы.

"Вторая версия — что тут рядом кабели проходят, надо разобраться, что с защитой. Но это все-таки минимальная ситуация. Может быть человеческий фактор. Когда укладывали трубу, могли допустить брак при работах", — отметил зампред правительства.

Также Хромушин заметил, что любую нештатную ситуацию по отключению тепла, которая длится больше трех часов, по регламенту Московской области тут же переводят на областной уровень контроля, пишет телеканал "360".

Теплотрассу в Дзержинском прорвало 12 ноября. Четыре девочки получили ожоги кипятком, сейчас они находятся в ожоговом центре Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Следственный комитет завел уголовное дело о халатности.