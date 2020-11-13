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13:22   13 Ноября 2020
Политика

Москва надеется на сохранение ядерной сделки Вашингтона с Тегераном

Москва надеется на сохранение ядерной сделки Вашингтона с Тегераном

Российская сторона призвала Соединенные Штаты сохранить целостность ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщили представители внешнеполитического ведомства РФ.

По словам российских дипломатов, Белый дом обязан поддерживать все договоренности по ядерному вооружению. Вашингтон должен сохранить ядерную сделку с Тегераном.

Американский госсекретарь Майк Помпео ранее скептически отреагировал на новость о возможном возвращении США к соблюдению ядерной сделки с Ираном.

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