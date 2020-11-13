Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:12   13 Ноября 2020
Армия

Омбудсмен НКР назвал число погибших мирных граждан с начала конфликта

Омбудсмен НКР назвал число погибших мирных граждан с начала конфликта

Погибли 50 мирных жителей Карабаха, и 163 человека были ранены с начала эскалации конфликта. Об этом сообщил омбудсмен НКР Артак Бегларян в пятницу, 13 ноября.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились еще 27 сентября. Соглашение о перемирии подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября.

По условиям мирного договора, армянские и азербайджанские военные должны прекратить обстрелы и остаться на занятых позициях. Также предусмотрен обмен военнопленными и телами погибших.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #армения #карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров