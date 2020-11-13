Омбудсмен НКР назвал число погибших мирных граждан с начала конфликта

Погибли 50 мирных жителей Карабаха, и 163 человека были ранены с начала эскалации конфликта. Об этом сообщил омбудсмен НКР Артак Бегларян в пятницу, 13 ноября.

Погибли 50 мирных жителей Карабаха, и 163 человека были ранены с начала эскалации конфликта. Об этом сообщил омбудсмен НКР Артак Бегларян в пятницу, 13 ноября.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились еще 27 сентября. Соглашение о перемирии подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября.

По условиям мирного договора, армянские и азербайджанские военные должны прекратить обстрелы и остаться на занятых позициях. Также предусмотрен обмен военнопленными и телами погибших.