Российский певец Филипп Киркоров чуть не сорвал съемки новогодней программы для музыкального телеканала. Он обматерил своих помощников из-за фонограммы.

Российский певец Филипп Киркоров чуть не сорвал съемки новогодней программы для музыкального телеканала. Он обматерил своих помощников из-за фонограммы.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров едва не сорвал съемки новогоднего шоу для канала "Муз-ТВ". Артист матерными словами обругал своих помощников, которые предоставили ему не ту фонограмму. Певец остановил работу всей съемочной группы и при свидетелях начал выяснять отношения с сотрудниками.

По словам очевидцев, поведение Киркорова не сильно удивило. Все привыкли к тому, что певец считает себя королем эстрады и требует от окружающих соответствующего отношения. На съемках шоу также присутствовал рэпер Дава, который ходил из угла в угол с сумкой знаменитого артиста. Присутствующие сделали вывод, что возлюбленный Ольги Бузовой испугался Киркорова и боялся попасть под его горячую руку, пишет издание "7 дней".

На момент публикации заметки Филипп Киркоров никак не отреагировал на информацию о скандале на съемочной площадке новогодней передачи. В своем Instagram он показал несколько коротких видео с премии GQ. На церемонии награждения поп-король находился рядом с Давой, с которым вместе исполнял композицию "Ролекс".