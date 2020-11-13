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12:54   13 Ноября 2020
Политика

В декабре Путин и Мадуро проведут переговоры

В декабре Путин и Мадуро проведут переговоры

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро проведут переговоры в декабре.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила журналистам исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. По ее словам, формат переговоров — очный или по видеосвязи — будет определяться позднее.

Ранее на встрече с российскими предпринимателями Родригес заявила, что никакой вид экономической, финансовой или торговой войны не повлияет на сотрудничество РФ и Венесуэлы.

"Россия — важное государство в создании новой геополитической конъюнктуры без гегемонии и с уважением к международному праву на основе принципов многостороннего подхода и с уважением правил ведения международной торговли", — отметила она.

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