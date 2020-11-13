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12:54   13 Ноября 2020
Общество

Большинство россиян не одобряют позицию Макрона по публикации карикатур

Большинство россиян не одобряют позицию Макрона по публикации карикатур

Большая часть жителей России не поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона по публикации религиозных карикатур, следует из результатов опроса ФОМ.

Социологи фонда "Общественное мнение" задавали респондентам открытый вопрос, знают ли они о серии недавних терактов во Франции, на который положительно ответили 76% участников исследования. Среди тех, кто знает или слышал о происходящем во Франции, 20% считают, что причиной терактов стало неуважение к чужой религии и оскорбление чувств верующих, а 7% считают теракты следствием миграционной политики французских властей.

Эммануэль Макрон заявлял, что Франция никогда не откажется от свободы слова, в том числе от права публиковать религиозные карикатуры. По мнению 55% респондентов, такая позиция президента Франции неправильная, иного мнения придерживаются 23% опрошенных.

Кроме того, 71% участников исследования убеждены, что свободу слова в некоторых случаях стоит ограничивать, например, когда идет речь об оскорблении религиозных чувств.

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